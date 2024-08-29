Стивенсон выбрал себе соперника между Дэвисом и Хэйни

Чемпион-легковес предположил, с кем может подраться в ближайшее время.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон выбрал себе более вероятного соперника между Джервонтой Дэвисом и Девином Хэйни.

По его мнению, поединок с обладателем пояса WBA в его дивизионе является более реалистичным.

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"Я думаю, что бой с Дэвисом более вероятен. Мне кажется, что "Танк" - это чувак, который ничего не боится. Он по максимуму верит в себя. Когда Дэвис отправляет соперников в нокаут, это дает ему большую уверенность. Я думаю, что наш бой состоится. Я могу представить, что мы подеремся в ближайшие 12 месяцев.

Я не верю, то Девин действительно очень уверен в себе. Я не думаю, что верит в себя так же, как Дэвис", - приводит слова Стивенсона DAZN.

Ранее Стивенсону назвали троих боксеров, которые его побьют.

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