iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стивенсон выбрал себе соперника между Дэвисом и Хэйни

Чемпион-легковес предположил, с кем может подраться в ближайшее время.
Сегодня, 19:05
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон выбрал себе более вероятного соперника между Джервонтой Дэвисом и Девином Хэйни.

По его мнению, поединок с обладателем пояса WBA в его дивизионе является более реалистичным.

Читай также: Стивенсон спрогнозировал победителя боя Ломаченко - Дэвис

"Я думаю, что бой с Дэвисом более вероятен. Мне кажется, что "Танк" - это чувак, который ничего не боится. Он по максимуму верит в себя. Когда Дэвис отправляет соперников в нокаут, это дает ему большую уверенность. Я думаю, что наш бой состоится. Я могу представить, что мы подеремся в ближайшие 12 месяцев.

Я не верю, то Девин действительно очень уверен в себе. Я не думаю, что верит в себя так же, как Дэвис", - приводит слова Стивенсона DAZN.

Ранее Стивенсону назвали троих боксеров, которые его побьют.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон девин хэйни

Статьи по теме

"Поставлю миллион": Стивенсону назвали троих боксеров, которые его побьют "Поставлю миллион": Стивенсону назвали троих боксеров, которые его побьют
"Должен стать суперзвездой": Хирн отреагировал на начало сотрудничества со Стивенсоном "Должен стать суперзвездой": Хирн отреагировал на начало сотрудничества со Стивенсоном
Шакур Стивенсон официально стал клиентом Эдди Хирна Шакур Стивенсон официально стал клиентом Эдди Хирна
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа21:20
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Олимпийские игры20:55
Гонтарь принесла Украине вторую медаль Паралимпиады-2024
НБА20:36
Карри и Голден Стэйт договорились о продлении контракта
Бокс20:25
Сиренко начал сотрудничество с Queensberry Promotions
Лига Чемпионов20:10
Лига чемпионов: результаты жеребьевки основной части
Бокс20:05
"Позаботьтесь о хороших местах": Усик посетит бой Джошуа - Дюбуа
Лига Чемпионов19:53
Шахтер в Лиге чемпионов: "горняки" узнали имена соперников по основной части
Олимпийские игры19:25
Украина завоевала первую медаль Паралимпиады-2024
Бокс19:05
Стивенсон выбрал себе соперника между Дэвисом и Хэйни
Европа19:02
Хавбек Манчестер Юнайтед получил повреждение и пропустит несколько матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK