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Стивенсон спрогнозировал победителя боя Ломаченко - Дэвис

Шакур раскритиковал боксера с украинским паспортом.
Сегодня, 08:48
Джервонта Дэвис - Василий Ломаченко / Seconds Out
Джервонта Дэвис - Василий Ломаченко / Seconds Out

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился ожиданиями от возможного поединка между Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом.

По словам американца, его соотечественник победит, но представитель Украины может удивить.

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"Ломаченко все еще Ломаченко. Он прошел свой пик, но все равно остается бойцом высокого уровня. Он все еще элитный боксер. Когда я смотрел его бой против Камбососа, я думал: "Этот чувак все еще на коне".

Дэвис его победит. Ломаченко может доставить определенные проблемы "Танку", с которыми тот не сталкивался раньше. Я не буду шокирован, если Ломаченко его победит.

Почему я разочарован тем, как двигается Ломаченко? Потому что с его уровнем навыков он должен говорить: "Любой может получить бой со мной? Что вы там?" Но он так не двигается", - приводит слова Стивенсона Seconds Out.

Ранее Усик отказался оценивать отношение украинцев к Ломаченко.

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