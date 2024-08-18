"Он не хочет": Стивенсон уверен, что Ломаченко избегает боя с ним

Шакур продолжает утверждать, что Василий опасается его.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон в очередной раз вспомнил о своем потенциальном сопернике обладателе пояса IBF Василие Ломаченко.

Американский боксер снова обвинил возможного оппонента по объединительному бою, что тот избегает поединка с ним.

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"Мне нравится Ломаченко. Я видел его на боях, и он старался много пиариться. Привлекать внимание болельщиков и вести себя громко. Просто казалось, что он не хочет драться со мной", - приводит слова Стивенсона Boxing News 24.

Ранее Ломаченко пролил свет на свое ближайшее будущее.

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