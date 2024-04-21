"Я дал ему шанс": Хэйни заявил о желании получить реванш от Гарсии

Побежденный, но все еще чемпион намерен реабилитироваться за первое в карьере поражение.

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни заявил, что хотел бы провести реванш с Райаном Гарсией, который нанес ему первое поражение на профиринге.

После поединка, в котором он трижды побывал в нокдауне, американский боксер отметил, что желает получить возможность отыграться.

"Я бы хотел провести реванш. Я дал ему шанс, и это правильно, что он даст мне шанс в ответ. Он не сделал вес, так что я все еще чемпион", - приводит слова Хэйни журналист Майкл Бенсон.

Ранее сообщалось, что Хэйни сохранит титул WBC, несмотря на поражение от Гарсии.

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