Гарсия выразил готовность провести реванш с Дэвисом при одном условии

Райан Гарсия заявил, что готов провести реванш с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, от которого потерпел поражение год назад.

Американский боксер вызвал соотечественника на повторный бой, предложив тому подняться в промежуточный вес 144 фунтов (65,3 кг).

"Все говорят о маленьком тупом "Танке". Давай драться, хватит этих смешных разговоров. Приди и сразись со мной в 144 фунтах. Хватит болтать.

Если ты побьешь Фрэнка Мартина, давай сделаем это, Джервонта", - написал Гарсия в сети Х.

Everyone wanna talk about the little

Stupid tank



Let’s fight nuff of that funny talk



Come see me at 144 and let stop the talk



If you beat frank let’s run it @Gervontaa