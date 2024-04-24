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Гарсия выразил готовность провести реванш с Дэвисом при одном условии

Американский боксер обратился к своему обидчику с призывом снова встретиться в ринге.
Сегодня, 11:40
Райан Гарсия и Джервонта Дэвис / Getty Images
Райан Гарсия и Джервонта Дэвис / Getty Images

Райан Гарсия заявил, что готов провести реванш с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, от которого потерпел поражение год назад.

Американский боксер вызвал соотечественника на повторный бой, предложив тому подняться в промежуточный вес 144 фунтов (65,3 кг).

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"Все говорят о маленьком тупом "Танке". Давай драться, хватит этих смешных разговоров. Приди и сразись со мной в 144 фунтах. Хватит болтать.

Если ты побьешь Фрэнка Мартина, давай сделаем это, Джервонта", - написал Гарсия в сети Х.

Напомним, что в апреле прошлого года Гарсия также в промежуточном весе 136 фунтов (61,69 кг) уступил Дэвису нокаутом в седьмом раунде.

Напомним, что в своем последнем бою Гарсия одержал победу решением большинства судей над чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис Райан Гарсия

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