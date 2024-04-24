Гарсия выразил готовность провести реванш с Дэвисом при одном условии
Райан Гарсия заявил, что готов провести реванш с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, от которого потерпел поражение год назад.
Американский боксер вызвал соотечественника на повторный бой, предложив тому подняться в промежуточный вес 144 фунтов (65,3 кг).
Читай также: "Я дал ему шанс": Хэйни заявил о желании получить реванш от Гарсии
"Все говорят о маленьком тупом "Танке". Давай драться, хватит этих смешных разговоров. Приди и сразись со мной в 144 фунтах. Хватит болтать.
Если ты побьешь Фрэнка Мартина, давай сделаем это, Джервонта", - написал Гарсия в сети Х.
Everyone wanna talk about the little— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 23, 2024
Stupid tank
Let’s fight nuff of that funny talk
Come see me at 144 and let stop the talk
If you beat frank let’s run it @Gervontaa
Напомним, что в апреле прошлого года Гарсия также в промежуточном весе 136 фунтов (61,69 кг) уступил Дэвису нокаутом в седьмом раунде.
Напомним, что в своем последнем бою Гарсия одержал победу решением большинства судей над чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!