Джервонта Дэвис анонсировал свой следующий бой
Американский чемпион объявил, когда выйдет в ринг.
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис сообщил, когда должен провести свой следующий бой.
Американский боксер объявил, что будет драться в декабре.
Читай также: Назван потенциальный соперник Дэвиса после срыва боя с Ломаченко
"Декабрь. Хьюстон", - написал Дэвис в Instagram.
Ожидается, что американец проведет защиту своего пояса против чемпиона мира по версии WBA дивизионом ниже соотечественника Ламонта Роуча.
Ранее промоутер Эдди Хирн оценил шансы Джервонты Дэвиса в боях против Василия Ломаченко и Шакура Стивенсона.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!