Джервонта Дэвис анонсировал свой следующий бой

Американский чемпион объявил, когда выйдет в ринг.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис сообщил, когда должен провести свой следующий бой.

Американский боксер объявил, что будет драться в декабре.

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"Декабрь. Хьюстон", - написал Дэвис в Instagram.

Ожидается, что американец проведет защиту своего пояса против чемпиона мира по версии WBA дивизионом ниже соотечественника Ламонта Роуча.

Ранее промоутер Эдди Хирн оценил шансы Джервонты Дэвиса в боях против Василия Ломаченко и Шакура Стивенсона.

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