Назван потенциальный соперник Дэвиса после срыва боя с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис еще выйдет в ринг до конца этого года после срыва переговоров об организации боя с обладателем титула IBF Василием Ломаченко.

По информации журналиста Дэна Рафаэля, американский боксер проведет защиту своего пояса против чемпиона мира по версии WBA дивизионом ниже соотечественника Ламонта Роуча.

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Бой должен состояться 21 декабря в Вашингтоне, США.

"Согласно источникам: бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча возможен 21 декабря в рамках PBC на Prime Video PPV на CapitalOne Arena в Вашингтоне, округ Колумбия. Это будет региональный поединок между Дэвисом из Балтимора и Роучем из округа Колумбия, который выйдет на ринг, чтобы оспорить титул Дэвиса в легком весе", - написал Рафаэль в сети X.

Ранее катмен Ломаченко оценил отказ от боя с Дэвисом.

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