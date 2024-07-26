"Я достаточно удивлен": Катмен Ломаченко оценил отказ от боя с Дэвисом

Представитель боксера подтвердил, что Василий не вернется в ринг до конца года.

Расс Анбер, катмен чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, высказался об отказе от объединительного боя против обладателя титула WBA Джервонты Дэвиса.

Представитель боксера из Украины отметил, что его это удивило, но не стал углубляться в детали сложившейся ситуации.

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"Я был удивлен, потому что я находился в Лас-Вегасе рядом с Бобом Арумом, и мы оба говорили о том, как нам нравится этот поединок. Мы думали, что это хороший бой для Ломаченко. Он давно не дрался против соперника его габаритов. Знаете, Ломаченко продолжает драться со средневесами. Поэтому я считал, что это будет хороший бой.

Да, я достаточно удивлен. Извините, я не могу раскрыть вам больше подробностей насчет того, почему этот бой не состоится. Я слышал то же самое, что и вы. У меня нет инсайдерской информации, я не говорил об этом с Эгисом Климасом. Но Ломаченко сказал, что хочет подождать до следующего года", - сказал Анбер в комментарии Boxing News.

Ранее была названа причина, почему Ломаченко отказался от боя с Дэвисом.

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