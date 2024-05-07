Барселона близка к продлению контракта со своим звездным юниором

Он вступит в силу, когда Кубарси исполнится 18 лет.

Барселона работает над новым контрактом Пау Кубарси, пишет Marca.

Напомним, что 17-летний защитник резко ворвался в состав каталонцев лишь в этом сезоне и уже успел стать важным игроком для Хави.

Поскольку игрок является несовершеннолетним, он не может подписать профессиональный контракт, поэтому клуб предложил игроку контракт до исполнения 18 лет с повышением зарплаты, а также с увеличением суммы отступных, которая сейчас составляет около 10 миллионов.

Как только Кубарси исполнится 18 лет, Барселона активирует его долгосрочный контракт, который будет рассчитан мининимум до 2030 года. Также там будут прописаны огромные отступные, чтобы отпугнуть интерес других клубов.

Вероятней всего, клуб снова пропишет клаусулу в миллиард евро, как сделала это ранее в контрактах Ламина Ямаля и Гави.

Ранее также сообщалось, что Интер не может согласовать контракт со своим форвардом.

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