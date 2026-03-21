Бавария стремится подписать защитника Барселоны летом

Мюнхенцы следят за прогрессом игрока и думают, как переманить талант.

Бавария отчаянно стремится обновить свою оборону молодым игроком. Одним из кандидатов на подписание является воспитанник Барселоны Пау Кубарси.

Испанский защитник, по мнению руководства мюнхенского клуба, может стать игроком стартового состава в чемпионате Германии, сообщает Fichajes.

Добавим, что контракт 19-летнего игрока с Барселоной рассчитан до 2029 года, однако в договоре защитника есть пункт об отступных в размере 500 миллионов евро, что усложняет ситуацию с подписанием игрока.

В этом сезоне Кубарси сумел отличиться одним голом в 39 матчах во всех турнирах.

