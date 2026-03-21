Бавария стремится подписать защитника Барселоны летом

Мюнхенцы следят за прогрессом игрока и думают, как переманить талант.
Сегодня, 13:02       Автор: Валентина Чорноштан
Пау Кубарси / Getty Images
Бавария отчаянно стремится обновить свою оборону молодым игроком. Одним из кандидатов на подписание является воспитанник Барселоны Пау Кубарси.

Испанский защитник, по мнению руководства мюнхенского клуба, может стать игроком стартового состава в чемпионате Германии, сообщает Fichajes.

Добавим, что контракт 19-летнего игрока с Барселоной рассчитан до 2029 года, однако в договоре защитника есть пункт об отступных в размере 500 миллионов евро, что усложняет ситуацию с подписанием игрока.

В этом сезоне Кубарси сумел отличиться одним голом в 39 матчах во всех турнирах.

Ранее тренер Реала поддержал украинского голкипера после травмы Куртуа.

Статьи по теме

Барселона продолжает вести переговоры с Манчестер Юнайтед по Рэшфорду Барселона продолжает вести переговоры с Манчестер Юнайтед по Рэшфорду
Фермин сумел побить рекорд Хави Фермин сумел побить рекорд Хави
Бавария уничтожила Аталанту и закрепила историческое превосходство в рамках ЛЧ Бавария уничтожила Аталанту и закрепила историческое превосходство в рамках ЛЧ
Барселона осталась без ключевого игрока после разгрома Ньюкасла Барселона осталась без ключевого игрока после разгрома Ньюкасла

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
