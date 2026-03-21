Арбелоа о замене вратаря Реала и роли Лунина
Поддержал украинского голкипера после травмы Куртуа.
Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа пропустит полтора месяца из-за травмы бедра, у него диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырёхглавой мышцы.
Наставник "королевского" клуба Альваро Арбелоа высказался о травме бельгийского голкипера.
Каждый раз, когда футболисты выходят на поле, существует риск. Люди этого не понимают, но очень немногие футболисты выходят на поле без боли. В перерыве Тибо хотел продолжать играть, но я решил заменить его.
Также испанский тренер рассказал о роли украинского вратаря.
Андрей Лунин показал, что он отличный вратарь, и ещё раз это докажет. Лучший вратарь в истории получил травму, но у нас есть ещё один фантастический голкипер.
К слову, лидер Реала может выйти с первых минут в матче мадридского дерби
