iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арбелоа о замене вратаря Реала и роли Лунина

Поддержал украинского голкипера после травмы Куртуа.
Сегодня, 12:43       Автор: Валентина Чорноштан
Альваро Арбелоа / Getty Images

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа пропустит полтора месяца из-за травмы бедра, у него диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырёхглавой мышцы.

Наставник "королевского" клуба Альваро Арбелоа высказался о травме бельгийского голкипера.

Каждый раз, когда футболисты выходят на поле, существует риск. Люди этого не понимают, но очень немногие футболисты выходят на поле без боли. В перерыве Тибо хотел продолжать играть, но я решил заменить его.

Также испанский тренер рассказал о роли украинского вратаря.

Андрей Лунин показал, что он отличный вратарь, и ещё раз это докажет. Лучший вратарь в истории получил травму, но у нас есть ещё один фантастический голкипер.

К слову, лидер Реала может выйти с первых минут в матче мадридского дерби

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид Альваро Арбелоа Андрей Лунин

Видео

Популярное на сайте

просмотров
просмотров
просмотров
просмотров
просмотров

Последние новости

Бокс13:28
Европа13:02
Европа12:43
Другие12:23
Бокс11:59
НХЛ11:42
Европа11:24
Формула 110:51
Теннис10:23
Европа10:00
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK