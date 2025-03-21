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Футбол

Защитника Барселоны отпустили из расположения сборной Испании

Пау Кубарси начнет восстановление в клубе.
Сегодня, 20:19       Автор: Андрей Безуглый
Пау Кубарси / Getty Images
Пау Кубарси / Getty Images

Защитник Барселоны и сборной Испании Пау Кубарси покинул расположение национальной команды.

Напомним, накануне игрок получил повреждение в матче Лиги наций против Нидерландов и покинул поле на 41-й минуте.

RFEF решил не рисковать игроком и отправить его обратно в клуб, чтобы тот приступил к восстановлению.

"После обследования, проведенного медицинской службой Королевской испанской футбольной федерации, было принято решение отправить игрока обратно в его клуб, Барселону, чтобы он начал восстановление в связи с проблемами с правым голеностопом, которые помешали ему завершить матч против Нидерландов в Роттердаме", – говорится в заявлении Федерации футбола Испании.

На текущий момент характер травмы и сроки восстановления неизвестны.

Ранее также сообщалось, что Алонсо может не возглавить Реал летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пау Кубарси

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