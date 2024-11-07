Барселона показала страшные последствия травмы своего игрока

В рамках матча четвертого тура Лиги чемпионов Барселона уверенно разобралась с Црвеной Звездой.

Матч, впрочем, не обошелся без «ложки дегтя» для каталонцев, ведь их талант Пау Кубарси получил страшную травму.

Молодой центрбек получил удар ногой по лицу от нападающего сербского клуба, из-за чего не смог продолжить матч. После матча Ганси Флик рассказал, что с игроком «все хорошо», но ему пришлось наложить десять швов.

Пресс-служба Барселоны в своих соцсетях показала последствия травмы Кубарси.

"Все для клуба", - подписали пост каталонцы, добавив жуткие фото повреждения.

Everything for the Club pic.twitter.com/8NibaXo1ON — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2024

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