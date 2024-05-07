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Интер не может согласовать контракт со своим форвардом

Однако стороны готовы работать над компромиссом.
Вчера, 23:06
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Миланский Интер не может договориться с Лаутаро Мартинесом, пишет Calciomercato.

Ранее уже сообщалось, что форвард намерен остаться в клубе, однако согласовать контракт оказалось не так просто.

Лаутаро хочет получать около 10 млн евро в год, а Интер готов платить лишь девять. Генеральный директор миланцев Беппе Маротта считает приемлемой сумму от 8 до 9 млн евро, возможно, с бонусами за успехи команды.

Однако стороны понимают, что новый контракт неизбежно будет подписан, как только стороны достигнуть какого-либо компромисса.

Ранее также сообщалось, что нападающий Челси покинет клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

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