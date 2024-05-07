Челси продаст одного из своих нападающих

Нападающий Челси Армандо Броя покинет клуб летом, утверждает Фабрицио Романо.

Напомним, что 22-летний албанец сейчас находится в аренде в Фулхэме, где в 26-ти матчах забил лишь два гола.

При этом Броя интересен ряду английских и европейских клубов, которые верят в форварда и считают его ключевой целью на лето.

Челси также не намерен держать Брою, потому будет готов продать его, как только он вернется из аренды.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает Армандо Брою в 28 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси близок к подписанию бразильского вундеркинда.

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