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ПСЖ - Боруссия Д 0:1: обзор матча и результат игры 07.05.2024

"Шмелям" осталось сделать последний шаг к своей мечте.
Вчера, 23:59
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

Во вторник, 7 мая, в Париже на Парк де Пренс в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов сошлись ПСЖ и дортмундская Боруссия.

Планы обеих команд на эту игру были предельно ясны, что болельщики в итоге и увидели на поле: французы забрали мяч под свой контроль, а немцы отбивались, играя больше на контратаках.

В первые 45 минут игрового времени обе стороны были достаточно активны, но до взятия ворот дело так и не дошло. 

Это недоразумение исправил опытнейший Матс Хуммельс. На старте второго тайма Юлиан Брандт исполнил навес с углового, который центрбек очень успешно замкнул ударом головой.

Источник: Getty Images

Подопечные Эдина Терзича свою задачу выполнили, а вот парижане начали штурмовать ворота Грегора Кобеля. Раз за разом игроки ПСЖ наносили удары, некоторые из которых попадали в каркас ворот. А вот с попаданиями в створ были серьезные проблемы.

В последние десять минут основного времени игроки Боруссии практически забыли об атаках, их волновала лишь сохранность собственных ворот. И со своей задачей они справились!

ПСЖ так и не смог не то, чтобы сравнять счет в противостоянии, а и сравнять счет в матче. В итоге дортмундский клуб снова обыграл своего оппонента со счетом 1:0 и вышел в финал, где он встретится с победителем пары Реал - Бавария.

Статистика матча ПСЖ - Боруссия Д полуфинала Лиги чемпионов

ПСЖ - Боруссия Д 0:1 (по сумме двух матчей 0:2)
Гол: Хуммельс, 50.

Ожидаемые голы (xG): 3,22 - 0,76
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 31 - 7
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 8 - 5

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш - Заир-Эмери (Ли Кан Ин, 76), Витинья, Руис (Асенсио, 63) - Дембеле, Рамуш (Барколя, 63), Мбаппе.

Боруссия Д: Кобель - Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен - Джан, Забитцер, Санчо (Зюле, 67), Брандт (Нмеча, 85), Адейеми (Ройс, 56) - Фуллькруг.

Предупреждения: Дембеле, Хакими - Забитцер, Хуммельс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Боруссия Дортмунд

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Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

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