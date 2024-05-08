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Энрике: Футбол временами бывает очень несправедлив

Испанскому наставнику остается лишь принять результат и идти дальше.
Сегодня, 00:46
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Дортмундская Боруссия стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2023/24, победив ПСЖ в двухматчевом противостоянии со счетом 2:0.

После поединка главный тренер парижан Луис Энрике поделился эмоциями от увиденного на футбольном поле и полученного результата.

"Таков результат, сложный матч. Я думаю, это был напряженный матч. Мы должны были его выиграть. Мы нанесли 31 удар по воротам, четыре раза попали в каркас. За две игры мы попали в каркас шесть раз и мы ни разу не забили. Это невероятно. Футбол временами бывает такой несправедливый", - сказал испанец в интервью для TNT Sports.

"Я бы обменял шесть штанг на три гола. Это было бы замечательно. Но в любом случае, поздравляю их (Боруссию), они великолепная команда, они прекрасно справились. Надеюсь, они смогут выиграть финал. 

Стоит отметить, что данное поражение позволило ПСЖ стать обладателем не самого приятного достижения среди всех команд, которые провели как минимум пять матчей в полуфинале Лиги чемпионов.

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