Энрике: Футбол временами бывает очень несправедлив

Дортмундская Боруссия стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2023/24, победив ПСЖ в двухматчевом противостоянии со счетом 2:0.

После поединка главный тренер парижан Луис Энрике поделился эмоциями от увиденного на футбольном поле и полученного результата.

"Таков результат, сложный матч. Я думаю, это был напряженный матч. Мы должны были его выиграть. Мы нанесли 31 удар по воротам, четыре раза попали в каркас. За две игры мы попали в каркас шесть раз и мы ни разу не забили. Это невероятно. Футбол временами бывает такой несправедливый", - сказал испанец в интервью для TNT Sports.

"Я бы обменял шесть штанг на три гола. Это было бы замечательно. Но в любом случае, поздравляю их (Боруссию), они великолепная команда, они прекрасно справились. Надеюсь, они смогут выиграть финал.

