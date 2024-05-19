Белью: У Усика лучшая работа ног в истории супертяжелого веса

Британский боксер Тони Белью поделился мыслями о стиле бокса нового абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам Белью, благодаря своей работе ног Александр может всегда держать соперника на ударной дистанции и оказывать давление на него.

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"Работа ног Усика всегда ставит его на ударную дистанцию, и это быстро утомляет соперников морально, поскольку им приходится всегда быть начеку. Они находятся под постоянным давлением.

Вчера вечером Тайсон Фьюри выглядел невероятно в первых шести раундах и быстро устал, в основном из-за этого. Я верю, что у Усика лучшая работа ног в истории супертяжелого веса, даже лучше, чем у Мохаммеда Али", - цитирует слова Беллью Twitter-аккаунт Boxing Kingdom.

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