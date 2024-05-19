iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Белью: У Усика лучшая работа ног в истории супертяжелого веса

Британец оценил подвижный стиль нового абсолютного чемпиона мира.
Сегодня, 16:07
Тони Белью / Getty Images
Тони Белью / Getty Images

Британский боксер Тони Белью поделился мыслями о стиле бокса нового абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам Белью, благодаря своей работе ног Александр может всегда держать соперника на ударной дистанции и оказывать давление на него.

Читай также: Хэй: Если бы Фьюри отправил в нокдаун Усика, то рефери остановил бы бой

"Работа ног Усика всегда ставит его на ударную дистанцию, и это быстро утомляет соперников морально, поскольку им приходится всегда быть начеку. Они находятся под постоянным давлением.

Вчера вечером Тайсон Фьюри выглядел невероятно в первых шести раундах и быстро устал, в основном из-за этого. Я верю, что у Усика лучшая работа ног в истории супертяжелого веса, даже лучше, чем у Мохаммеда Али", - цитирует слова Беллью Twitter-аккаунт Boxing Kingdom.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Битва за выживание в УПЛ: Минай обыграл Колос, Верес сыграл вничью с Александрией Битва за выживание в УПЛ: Минай обыграл Колос, Верес сыграл вничью с Александрией
Норрис пытался, но все же не смог помешать Ферстаппену выиграть Гран-при Эмилии-Романьи Норрис пытался, но все же не смог помешать Ферстаппену выиграть Гран-при Эмилии-Романьи
Полесье неожиданно потеряло очки с Металлистом, а Рух уверенно разбил Черноморец Полесье неожиданно потеряло очки с Металлистом, а Рух уверенно разбил Черноморец
Помочь журналистам

Видео

Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов
Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров

Последние новости

Формула 117:45
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Украина17:44
Битва за выживание в УПЛ: Минай обыграл Колос, Верес сыграл вничью с Александрией
Формула 117:33
Норрис пытался, но все же не смог помешать Ферстаппену выиграть Гран-при Эмилии-Романьи
Украина17:30
Полесье неожиданно потеряло очки с Металлистом, а Рух уверенно разбил Черноморец
Европа17:20
Роналду появился на бое Усик - Фьюри в часах за 1,5 млн долларов
Бокс16:59
Фрэмптон: После 6 раундов выигрывал Фьюри, но Усик глубоко копал и вписал свое имя к величайшим
Бокс16:49
Макгрегор: Усик невероятен, он побил Фьюри и Эй Джея
Формула 116:47
Два аутсайдера претендуют на Боттаса
Бокс16:30
Леннокс Льюис - об Усике: Никто не сможет забрать у него невероятные достижения
Бокс16:13
Комментатор UFC: Респект Тайсону Фьюри, что выжил в девятом раунде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK