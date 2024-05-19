Хэй: Если бы Фьюри отправил в нокдаун Усика, то рефери остановил бы бой

Экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй поделился мыслями о бое за звание абсолюта в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам Хэя, если бы Фьюри отправил Усика в нокдаун, а не наоборот, как это произошло в 9-м раунде поединка, то бой был бы остановлен.

«Я думаю, что бой следовало остановить в девятом раунде. Я не знаю, почему рефери начал отчисления. Я знаю, они говорят, если канаты держат вас, тогда надо открывать отчисления.

Я думаю, судья должен был дать Усику - прим. или добить его, или остановить бой. С моей точки зрения, это было бы честной остановкой.

Если бы все было наоборот - и Тайсон Фьюри сделал такое с Усиком - рефери, наверное, остановил бы бой. Но почему-то рефери начал длинный отсчет, который длился 20 секунд.

Рефери не дал ему использовать эту возможность. Все в рингсайде были очень расстроены действиями арбитра", - сказал Хэй в эфире TNT Sports.

Напомним, на нашем сайте доступны лучшие моменты исторической победы Усика.

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