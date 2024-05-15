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Грядет перестройка: ПСЖ готовит летом массовую распродажу игроков

Парижане не против "очистить" состав.
Сегодня, 22:20
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

Летом ПСЖ может покинуть сразу несколько игроков. Об этом сообщает L’Equipe.

Уйти из клуба могут Карлос Солер, Милан Шкриньяр, Мануэль Угарте и Норди Мукиеле. Солера интересует Астон Вилла, и переговоры уже продолжаются несколько месяцев.

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Что касается Мукиеле, то его уход из парижской команды кажется неизбежным, хотя защитника привлекали Челси и Бавария уже зимой.

С Угарте и Шкриньяром ситуация менее определенная. Парижане предлагали уругвайца другим клубам, но его уход не является необходимостью. Шкриньяр, по мнению руководства, не подходит по стилю игры команде Луиса Энрике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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