Грядет перестройка: ПСЖ готовит летом массовую распродажу игроков
Парижане не против "очистить" состав.
Летом ПСЖ может покинуть сразу несколько игроков. Об этом сообщает L’Equipe.
Уйти из клуба могут Карлос Солер, Милан Шкриньяр, Мануэль Угарте и Норди Мукиеле. Солера интересует Астон Вилла, и переговоры уже продолжаются несколько месяцев.
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Что касается Мукиеле, то его уход из парижской команды кажется неизбежным, хотя защитника привлекали Челси и Бавария уже зимой.
С Угарте и Шкриньяром ситуация менее определенная. Парижане предлагали уругвайца другим клубам, но его уход не является необходимостью. Шкриньяр, по мнению руководства, не подходит по стилю игры команде Луиса Энрике.
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