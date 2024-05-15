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ПСЖ не собирается летом расстаться с одним из главных талантов

Симонс летом отправится в очередную аренду.
Сегодня, 19:50
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

ПСЖ не собирается продавать Хави Симонса этим летом. Об этом утверждает журналист Фабрицио Романо.

Парижский клуб связался с представителями 21-летнего футболиста и подтвердил, что не планирует отпускать его на постоянной основе.

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Однако, если Симонс не желает возвращаться в ПСЖ, клуб готов рассмотреть вариант аренды. В этом случае игрок будет иметь право голоса при выборе следующего клуба.

Напомним, что Симонс перешел в ПСЖ в июле 2019 года и с тех пор был выступал лишь в аренде за ПСВ и РБ Лейпциг.

В текущем сезоне на счету нидерландца 7 голов и 11 ассистов в 31 матче Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Хави Симонс

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