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Наставник ПСЖ поделился амбициозными планами на следующее трансферное окно

Луис Энрике хочет иметь по два топовых игрока на каждую позицию.
Сегодня, 19:40
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Наставник ПСЖ Луис Энрике высказался о планах на летнее трансферное окно.

По словам испанского специалиста, парижане хотят подписать игроков на каждую позицию.

"Я могу подтвердить, что мы подпишем новых игроков на каждую позицию в следующем сезоне.

Это также послание игрокам, которые есть в команде сейчас, даже лучшим: в следующем сезоне я хочу иметь двух топ-игроков на каждую позицию. Будет трудно играть за ПСЖ", - заявил Энрике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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