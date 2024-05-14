Наставник ПСЖ поделился амбициозными планами на следующее трансферное окно

Луис Энрике хочет иметь по два топовых игрока на каждую позицию.

Наставник ПСЖ Луис Энрике высказался о планах на летнее трансферное окно.

По словам испанского специалиста, парижане хотят подписать игроков на каждую позицию.

"Я могу подтвердить, что мы подпишем новых игроков на каждую позицию в следующем сезоне.

Это также послание игрокам, которые есть в команде сейчас, даже лучшим: в следующем сезоне я хочу иметь двух топ-игроков на каждую позицию. Будет трудно играть за ПСЖ", - заявил Энрике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!