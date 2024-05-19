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Экс-игрок Арсенала и Милана объявил о завершении карьеры

Сократис Папастатопулос повесит бутсы на гвоздь.
Сегодня, 16:11
Сократис Папастатопулос / Getty Images
Сократис Папастатопулос / Getty Images

Защитник Бетиса Сократис Папастатопулос объявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

35-летний грек выступает за Бетис, к которому присоединился летом 2023 года. Сократис провел всего 13 матчей.

Также ранее Сократис защищал цвета Арсенала, Боруссии, Олддимпиакоса, Милана, Дженоа и Вердера. Грек становился чемпионом с Миланом и Олимпиакосом.

Помимо этого, он является обладателем Кубка Англии в составе Арсенала, а также Кубка Германии и двукратным обладателем Суперкубка Германии с Боруссией.

Ранее также защитник Челси заявил, что скоро вернется в клуб.

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