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Боруссия Д - Дармштадт 4:0 обзор матча и результат игры 18.05.2024

Впереди у легенды "шмелей" остался лишь финал Лиги чемпионов против Реала.
Сегодня, 18:37
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

В субботу, 18 мая, в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк в рамках последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги местная Боруссия принимала Дармштадт, который уже давно потерял шансы сохранить прописку.

Эта игра примечательна тем, что она стала последней для воспитанника, многолетнего лидера и живой легенды "шмелей" Марко Ройса в желто-черной футболке как в чемпионате, так и при родных трибунах.

Главный тренер Боруссии Эдин Терзич, конечно же, выпустил без двух недель 35-летнего немца в стартовом составе, отдав ему капитанскую повязку. 

В такой день на поле все сложилось идеально (только если вы не фанат Дармштадта). На перерыв команды уходили при счете 2:0 в пользу хозяев поля, а Ройс сначала ассистировал на Иана Матсена, после чего забил сам - прекрасное прощание с родными болельщиками.

Источник: Getty Images

В середине второго тайма Юлиан Брандт довел счет до разгромного, а за 10 минут до конца поединка Терзич снял с игры Ройса, чтобы весь стадион имел возможность отблагодарить футболиста за все, что он сделал для дортмундского клуба.

В конце матча, уже без участия Марко, Дониелл Мален поставил точку, отправив четвертый гол в ворота Марселя Шуена.

В итоге Боруссия финишировала пятой, набрав 63 балла. Теперь команда будет готовиться к будущему финалу Лиги чемпионов против Реала.

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Статистика матча Боруссия Д - Дармштадт 34-го тура Бундеслиги

Боруссия Д - Дармштадт 4:0
Голы: Матсен, 30, Ройс, 38, Брандт, 72, Мален, 88.

Ожидаемые голы (xG): 2.83 - 0.42
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 21 - 7
Удары в створ: 10 - 1
Фолы: 4 - 10

Боруссия Д: Кобель - Риерсон (Вольф, 73), Хуммельс, Шлоттербек, Матсен - Забитцер, Джан, Ройс (Нмеча, 81) - Санчо (Байно-Гиттенс, 74), Фуллькруг (Брандт, 61), Адейеми (Мален, 61).

Дармштадт: Шуен - Кларер, Циммерманн (Ишервуд, 66), Маглица - Бадер, Кемпе, Гьязула (Шнельгардт, 85), Карич, Мелем (Юстван, 66) - Вильгельмссон (Гонзак, 66), Скарке (Торсьелло, 78).

Предупреждения: Кларер, Гьязула, Вильгельмссон.

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