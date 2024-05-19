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Фрэмптон: После 6 раундов выигрывал Фьюри, но Усик глубоко копал и вписал свое имя к величайшим

Экс-чемпион мира поделился мыслями о поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
Сегодня, 16:59
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Карл Фрэмптон высказался о поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Североирландец задался вопросом о том, есть ли в мире кто-то кому не нравится украинский боксер.

@Есть ли в мире человек, которому не нравится Усик? Фьюри после половины боя выигрывал, но Усик глубоко копал и вписал свое имя в список величайших всех времен", - написал Фрэмптон в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее Леннокс Льюис сказал, считает ли он Усика величайшим.

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