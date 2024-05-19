"Не проблема": Усик признался, считает ли, что у него отобрали шанс нокаутировать Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своей победе раздельным решением судей над уже бывшим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

В частности, украинский боксер прокомментировал спорный эпизод в девятом раунде, когда рефери в ринге не позволил ему добить соперника, остановил поединок и отсчитал британцу нокдаун.

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Триумфатор противостояния отметил, что не придает этому большого значения, ведь главное, что победа осталась за ним.

"Моя команда считает, что у меня украли нокаут в девятом раунде? Я не думаю об этом, потому что у нас есть победитель.

Хорошо, возможно. Я не думаю об этом, потому что у нас есть победа. Хорошо, нет нокаута - не проблема. Но это были 12 раундов большой драмы", - сказал Усик после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри.

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