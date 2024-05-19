Промоутер Усика - об отсчете рефери после нокдауна Фьюри: Да, это было чрезвычайно медленно

Промоутер Александра Усика Александр Красюк в комментарии Дереку Чисоре высказался о действиях рефери во время нокдауна Тайсона Фьюри в 9-м раунде, который по его мнению, как и по мнению Чисоры, должен был быть нокаутом.

По словам функционера, Марк Нельсон, который был арбитром в ринге вел чрезвычайно медленный отсчет.

"Да, отсчет велся чрезвычайно медленно. И вдруг раздается гонг. "Стоп! Усик, иди в свой угол. Нет-нет, не в этот. Да-да, в этот угол... Ага, ты лежишь? ОК... 1..." Примерно так это было", - заявил Красюк.

Напомним, ранее сам Чисора раскритиковал Нельсона за слишком медленный отсчет

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