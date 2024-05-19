Промоутер Усика - об отсчете рефери после нокдауна Фьюри: Да, это было чрезвычайно медленно
Александр Красюк остался недоволен действиями Марка Нельсона.
Промоутер Александра Усика Александр Красюк в комментарии Дереку Чисоре высказался о действиях рефери во время нокдауна Тайсона Фьюри в 9-м раунде, который по его мнению, как и по мнению Чисоры, должен был быть нокаутом.
По словам функционера, Марк Нельсон, который был арбитром в ринге вел чрезвычайно медленный отсчет.
"Да, отсчет велся чрезвычайно медленно. И вдруг раздается гонг. "Стоп! Усик, иди в свой угол. Нет-нет, не в этот. Да-да, в этот угол... Ага, ты лежишь? ОК... 1..." Примерно так это было", - заявил Красюк.
Напомним, ранее сам Чисора раскритиковал Нельсона за слишком медленный отсчет
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!