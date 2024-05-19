Чисора - рефери боя Усик - Фьюри: Бро, это был самый медленный отсчет в истории

Бывший британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился мыслями о бое Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

Чисора раскритиковал арбитра в ринге Марка Нельсона за слишком медленный отсчет после нокдауна «цыганского короля» в 9-м раунде.

«Это был самый медленный отсчет в истории бокса, бро, ты это знаешь. Теперь у тебя все правильно с математикой. Было 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это то, что было. Неважно, чувак, мы принимаем это. Послушайте, это был самый медленный отсчет в истории бокса. Понимаете?

Но бой был отличным. Мы получили удовольствие от поединка, который устроила Саудовская Аравия. Реванш будет невероятным.

Александр Усик сделал достаточно, бро. У меня все равно было раздельное решение, поэтому я хочу немного денег", - заявил Чисора.

Напомним, на нашем сайте доступны лучшие моменты исторической победы Александра Усика.

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