iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чисора - рефери боя Усик - Фьюри: Бро, это был самый медленный отсчет в истории

Дерек раскритиковал действия арбитра в 9-м раунде.
Сегодня, 10:28
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Бывший британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился мыслями о бое Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

Чисора раскритиковал арбитра в ринге Марка Нельсона за слишком медленный отсчет после нокдауна «цыганского короля» в 9-м раунде.

«Это был самый медленный отсчет в истории бокса, бро, ты это знаешь. Теперь у тебя все правильно с математикой. Было 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это то, что было. Неважно, чувак, мы принимаем это. Послушайте, это был самый медленный отсчет в истории бокса. Понимаете?

Но бой был отличным. Мы получили удовольствие от поединка, который устроила Саудовская Аравия. Реванш будет невероятным.

 Александр Усик сделал достаточно, бро. У меня все равно было раздельное решение, поэтому я хочу немного денег", - заявил Чисора.

Напомним, на нашем сайте доступны лучшие моменты исторической победы Александра Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дерек Чисора

Статьи по теме

Шевченко: Рад за Усика. Это большая победа Шевченко: Рад за Усика. Это большая победа
"Господи, спасибо": Усик ярко отреагировал на победу Беринчика над Наваррете "Господи, спасибо": Усик ярко отреагировал на победу Беринчика над Наваррете
Усик был точнее и мощнее, Фьюри лучше в джебах: опубликована статистика ударов Усик был точнее и мощнее, Фьюри лучше в джебах: опубликована статистика ударов
Фьюри - Усику: Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей Фьюри - Усику: Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей
Помочь журналистам

Видео

Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов
Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров
УПЛ: Динамо добыло уверенную победу над Кривбассом
просмотров

Последние новости

Бокс11:38
Фьюри - Усику: Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей
Бокс10:59
Гвоздик и Деревянченко вживую увидели, как Беринчик стал чемпионом
Бокс10:57
Шевченко: Рад за Усика. Это большая победа
Бокс10:35
Беринчик завоевал титул чемпиона в легком весе, одолев Наваррете: видео лучших моментов боя
Бокс10:28
Чисора - рефери боя Усик - Фьюри: Бро, это был самый медленный отсчет в истории
Бокс09:59
"Господи, спасибо": Усик ярко отреагировал на победу Беринчика над Наваррете
Бокс09:49
Наваррете: Хочу поздравить Беринчика с его выступлением. Я знал, что будет тяжело
Бокс09:32
Усик был точнее и мощнее, Фьюри лучше в джебах: опубликована статистика ударов
Бокс09:23
Беринчик: Эта победа для моей страны и моих собратьев
Бокс08:55
Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK