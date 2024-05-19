Комментатор UFC: Респект Тайсону Фьюри, что выжил в девятом раунде

Комментатор UFC и стендап комик Джо Роган высказался о поединке Александра Усика против Тайсона Фьюри.

"Вот это бой! Поздравляю Усика с победой в бою за звание абсолютного чемпиона мира. И огромный респект Тайсонуза то, что он не просто выжил в девятом раунде, но и вернулся сильнее".

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"Никто не восстановится после поражения так, как это сделает Фьюри. У него настоящее сердце чемпиона. С нетерпением жду реванша!" − написал в соцсетях Роган.

Напомним, украинец добыл победу над британцем раздельным решением судей, благодаря чему стал абсолютным чемпионом.

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