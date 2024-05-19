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Автоспорт

Два аутсайдера претендуют на Боттаса

В Уильямс и Альпин ценят огромный опыт пилота.
Сегодня, 16:47
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Пилот Заубер Валттери Боттас имеет на руках два варианта продолжения карьеры, утверждает RacingNews365.

В финском пилоте заинтересованы Альпин и Уильямс, обе команды считают опыт Боттаса очень полезным для команды.

Также Валттери хорошо знаком с Джеймсом Воулзом, который высоко мнения о пилоте. Ему нравится спортивная этика и отношение к работе финна, он может сыграть большую роль в перестройке Уильямс.

Во французской команде ситуация сложнее. У Окона и Гасли заканчиваются контракты, и пока неизвестно, будут ли продлевать их продлевать. Сейчас Альпин ведет переговоры с Боттасом.

Представители финского пилота утверждают, что Валттери 100% окажется в одной из двух команд.

Напомним, с результатами и расписанием Гран-при Эмилии-Романьи вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Валттери Боттас

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