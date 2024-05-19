ЛНЗ на последних минутах вырвал победу у Зари на последних минутах

В воскресенье, 19 мая, ЛНЗ принимал дома Зарю в рамках 29-го тура УПЛ.

В первые минуты матча хозяева выглядели бодрее, но командам не удавалось дойти до ворот друг друга. Однако неожиданно на 19-й минуте Яцык получил отличный пас с фланга и сразу же низом положил мяч в угол ворот.

После забитого гола Заря отступила на свою половину и с переменным успехом пыталась просто контролировать матч, и команде удалось засушить первый тайм.

Во втором тайме хозяева неплохо пользовались полученными стандартами, создавая опасность у ворот луганчан, и наконец на 52-й минуте Салиху сравнял счет после углового. Далее в течение всего тайма команды боролись в центре поля, и лишь под конец хозяева вновь надавили и все же вырвали победу. Снова помог угловой, итогом которого стал гол Олейника.

Статистика матча ЛНЗ - Заря 29-го тура АПЛ

ЛНЗ - Заря 2:1

Голы: Салиху, 52, Олейник, 87 - Яцык, 19

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 2 - 3

Удары в створ: 2 - 2

Фолы: 8 - 8

Угловые: 6 - 5

ЛНЗ: Пеньков - Г. Пасич, Салиху, Муравский, Стасюк (Олейник, 79) - Бар (Бойко, 46), Яшари, Тилль - Эйнел, Молло (Хобленко, 58), Наумец (Шестаков, 69).

Заря: Сапутин - Жуниньо, Башич (Хахлев, 46), Джордан, Бутко - Мичин (Головкин, 65), Жан Клод, Яцык (Чурко, 88) - Слесар (Ндур, 66, Горбач, 80), Герреро, Антюх.

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