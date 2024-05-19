Макгрегор: Усик невероятен, он побил Фьюри и Эй Джея
Ирландец восторженно высказался о победе нашего чемпиона.
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор оценил поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри.
"Безумие! Что будет дальше? Кто знает… Усик невероятен. Он побил их обоих, Фьюри и Эй Джея. У Джошуа была вторая попытка, так почему бы не дать ее Тайсону?"
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"Если нет, то Эй Джей − Усик III. А потом в любом случае бой Тайсона и Энтони. Поздравляю Турки Аль эш-Шейха за новую эру в тяжелом весе бокса", − написал в соцсетях ирландец.
Напомним, украинский супертяжеловес одолел Тайсона Фьюри раздельным решением судей, забрав всевозможные чемпионские пояса в дивизионе.
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