iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ - главный в истории Лиги чемпионов неудачник полуфиналов

Нет команды с худшими показателями на данной стадии, чем французы.
Сегодня, 00:24
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

Во вторник, 7 мая, в Париже состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором Боруссия Дортмунд обыграла ПСЖ со счетом 1:0.

Единственный гол всего поединка на свой счет записал Матс Хуммельс. Центрбек "шмелей" ударом головой замкнул подачу с углового в исполнении Юлиана Брандта.

Как сообщает Opta, ПСЖ проиграл шестой из семи полуфинальных матчей, в которых клуб принимал участие (83%). Это самый высокий показатель среди всех команд, которые провели как минимум пять полуфинальных игр.

Читай также: Боруссия попытается продать своего самого высокооплачиваемого игрока

Будущий соперник Боруссии определится в среду, 8 мая, когда в Мадриде сойдутся Реал и Бавария. Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне на Уэмбли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Энрике: Футбол временами бывает очень несправедлив Энрике: Футбол временами бывает очень несправедлив
NaVi сыграют с FaZe в рамках ESL Pro League Season 19 NaVi сыграют с FaZe в рамках ESL Pro League Season 19
ESL Pro League Season 19: Monte не смогли обыграть FaZe в плей-офф, у NaVi будет шанс отомстить ESL Pro League Season 19: Monte не смогли обыграть FaZe в плей-офф, у NaVi будет шанс отомстить
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Киберспорт01:06
NaVi сыграют с FaZe в рамках ESL Pro League Season 19
Киберспорт01:04
ESL Pro League Season 19: Monte не смогли обыграть FaZe в плей-офф, у NaVi будет шанс отомстить
Киберспорт01:01
Monte уступили FaZe и завершили выступления на ESL Pro League Season 19
НБА00:59
Плей-офф НБА: Бостон - Кливленд и Оклахома - Даллас
Лига Чемпионов00:57
Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Лига Чемпионов00:46
Энрике: Футбол временами бывает очень несправедлив
Лига Чемпионов00:24
ПСЖ - главный в истории Лиги чемпионов неудачник полуфиналов
Лига Чемпионов00:04
Хуммельс забил в плей-офф Лиги Чемпионов впервые с игры против Шахтера 11 лет назад
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Боруссия Д повторно обыграла ПСЖ и стала первым финалистом Лиги чемпионов
Европа23:43
Барселона близка к продлению контракта со своим звездным юниором
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK