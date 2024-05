ПСЖ - главный в истории Лиги чемпионов неудачник полуфиналов

Во вторник, 7 мая, в Париже состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором Боруссия Дортмунд обыграла ПСЖ со счетом 1:0.

Единственный гол всего поединка на свой счет записал Матс Хуммельс. Центрбек "шмелей" ударом головой замкнул подачу с углового в исполнении Юлиана Брандта.

Как сообщает Opta, ПСЖ проиграл шестой из семи полуфинальных матчей, в которых клуб принимал участие (83%). Это самый высокий показатель среди всех команд, которые провели как минимум пять полуфинальных игр.

6 - Paris have lost six of their seven UEFA Champions League semi-final matches (83%), the highest ratio of any team to play at least five. Ceiling. #PSGBVB pic.twitter.com/0cxxAFx5nH