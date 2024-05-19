Экс-чемпион UFC - о победе Усика: Нокдаун решил этот бой

Алекс Волкановски уже находится в ожидании реванша.

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски лаконично высказался о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Австралийский боец греко-македонского происхождения оставил пост со своими впечатлениями в соцсети Twitter.

Читай также: Хэй: Если бы Фьюри отправил в нокдаун Усика, то рефери остановил бы бой

"Нокдаун решил этот бой. С нетерпением жду реванша", - написал Волкановски.

Knock down seals the deal. Can’t wait for the rematch! #FuryUsyk — Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) May 18, 2024

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор исторической победы Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!