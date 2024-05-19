Экс-чемпион UFC - о победе Усика: Нокдаун решил этот бой
Алекс Волкановски уже находится в ожидании реванша.
Бывший чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски лаконично высказался о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Австралийский боец греко-македонского происхождения оставил пост со своими впечатлениями в соцсети Twitter.
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"Нокдаун решил этот бой. С нетерпением жду реванша", - написал Волкановски.
Knock down seals the deal. Can’t wait for the rematch! #FuryUsyk— Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) May 18, 2024
Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор исторической победы Усика.
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