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Экс-чемпион UFC - о победе Усика: Нокдаун решил этот бой

Алекс Волкановски уже находится в ожидании реванша.
Сегодня, 14:46
Александр Волкановски / Getty Images
Александр Волкановски / Getty Images

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски лаконично высказался о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Австралийский боец греко-македонского происхождения оставил пост со своими впечатлениями в соцсети Twitter.

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"Нокдаун решил этот бой. С нетерпением жду реванша", - написал Волкановски.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор исторической победы Усика.

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