Наложили швы из-за рассечения: как выглядит Усик после победы над Фьюри

Чемпион мира по версиям WBА, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик одержал победу над обладателем титула WBС Тайсоном Фьюри и стал абсолютом дивизиона.

Известно, что после боя украинский боксер не прибыл сразу на пресс-конференцию, а поехал в больницу с подозрением на перелом челюсти. Впрочем, опасения по поводу этой травмы опроверг промоутер чемпиона Александр Красюк.

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В свою очередь катмен Расс Анбер также подтвердил, что боец ​​не жаловался на боль в челюсти до окончания поединка.

Тем не менее Усику все же пришлось прибегнуть к медицинской помощи - в бою против Фьюри украинец получил рассечение над правым глазом.

Источник: Getty Images

Как сообщил журналист ESPN Майк Коппинджер, из-за повреждения украинскому боксеру наложили четыре шва.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри.

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