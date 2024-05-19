iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Наложили швы из-за рассечения: как выглядит Усик после победы над Фьюри

Стало известно, какой ценой дался триумф новому абсолютному чемпиону.
Сегодня, 14:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBА, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик одержал победу над обладателем титула WBС Тайсоном Фьюри и стал абсолютом дивизиона.

Известно, что после боя украинский боксер не прибыл сразу на пресс-конференцию, а поехал в больницу с подозрением на перелом челюсти. Впрочем, опасения по поводу этой травмы опроверг промоутер чемпиона Александр Красюк.

Читай также: "Речь не о переломе": Промоутер Усика сообщил о его состоянии после боя с Фьюри

В свою очередь катмен Расс Анбер также подтвердил, что боец ​​не жаловался на боль в челюсти до окончания поединка.

Тем не менее Усику все же пришлось прибегнуть к медицинской помощи - в бою против Фьюри украинец получил рассечение над правым глазом.

Источник: Getty Images

Как сообщил журналист ESPN Майк Коппинджер, из-за повреждения украинскому боксеру наложили четыре шва.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Промоутер Усика - об отсчете рефери после нокдауна Фьюри: Да, это было чрезвычайно медленно Промоутер Усика - об отсчете рефери после нокдауна Фьюри: Да, это было чрезвычайно медленно
"Не проблема": Усик признался, считает ли, что у него отобрали шанс нокаутировать Фьюри "Не проблема": Усик признался, считает ли, что у него отобрали шанс нокаутировать Фьюри
ЛНЗ на последних минутах вырвал победу у Зари на последних минутах ЛНЗ на последних минутах вырвал победу у Зари на последних минутах
Экс-чемпион UFC - о победе Усика: Нокдаун решил этот бой Экс-чемпион UFC - о победе Усика: Нокдаун решил этот бой
Помочь журналистам

Видео

Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов
Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров
УПЛ: сегодня состоятся семь матчей предпоследнего тура
просмотров

Последние новости

Бокс15:37
Промоутер Усика - об отсчете рефери после нокдауна Фьюри: Да, это было чрезвычайно медленно
Украина15:26
ЛНЗ на последних минутах вырвал победу у Зари на последних минутах
Бокс15:05
"Не проблема": Усик признался, считает ли, что у него отобрали шанс нокаутировать Фьюри
Бокс14:46
Экс-чемпион UFC - о победе Усика: Нокдаун решил этот бой
Бокс14:41
"Незамедлительный": Промоутер Фьюри подтвердил намерения провести реванш с Усиком
Бокс14:15
Наложили швы из-за рассечения: как выглядит Усик после победы над Фьюри
Бокс14:03
Суркис - о победе Усика: Для нашей страны важен каждый успех
Бокс13:41
"Наконец-то": Чемпион WBC отреагировал на слова Беринчика о готовности драться
Бокс13:34
Хэй: Если бы Фьюри отправил в нокдаун Усика, то рефери остановил бы бой
Европа и мир13:15
Чемпионат мира по хоккею-2024: Швейцария встретится с Канадой и еще три матча игрового дня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK