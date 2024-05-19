iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Речь не о переломе": Промоутер Усика сообщил о его состоянии после боя с Фьюри

Представитель украинца прокомментировал то, что абсолютному чемпиону пришлось отправиться в больницу.
Сегодня, 12:35
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBА, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик одержал победу над обладателем титула WBС Тайсоном Фьюри, став абсолютом дивизиона.

После боя украинский боксер сразу не отправился на пресс-конференцию, а поехал в больницу, как сообщалось, с подозрением на перелом челюсти.

Читай также: Усик оказался в больнице после боя с Фьюри

Тем не менее промоутер абсолютного чемпиона Александр Красюк заверил, что эти предположения беспочвенны.

"Надо было провести проверку челюсти. Ничего прямо такого, но процедуру нужно было выполнить. Подозрения на перелом челюсти? Нет, речь не о переломе челюсти. Ничего нового, это старое, у Усика это уже долгое время", - сказал Красюк после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

Промоутер Усика - об отсчете рефери после нокдауна Фьюри: Да, это было чрезвычайно медленно Промоутер Усика - об отсчете рефери после нокдауна Фьюри: Да, это было чрезвычайно медленно
"Не проблема": Усик признался, считает ли, что у него отобрали шанс нокаутировать Фьюри "Не проблема": Усик признался, считает ли, что у него отобрали шанс нокаутировать Фьюри
ЛНЗ на последних минутах вырвал победу у Зари на последних минутах ЛНЗ на последних минутах вырвал победу у Зари на последних минутах
Экс-чемпион UFC - о победе Усика: Нокдаун решил этот бой Экс-чемпион UFC - о победе Усика: Нокдаун решил этот бой
Помочь журналистам

Видео

Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов
Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров
УПЛ: сегодня состоятся семь матчей предпоследнего тура
просмотров

Последние новости

Европа15:37
Промоутер Усика - об отсчете рефери после нокдауна Фьюри: Да, это было чрезвычайно медленно
Украина15:26
ЛНЗ на последних минутах вырвал победу у Зари на последних минутах
Бокс15:05
"Не проблема": Усик признался, считает ли, что у него отобрали шанс нокаутировать Фьюри
Бокс14:46
Экс-чемпион UFC - о победе Усика: Нокдаун решил этот бой
Бокс14:41
"Незамедлительный": Промоутер Фьюри подтвердил намерения провести реванш с Усиком
Бокс14:15
Наложили швы из-за рассечения: как выглядит Усик после победы над Фьюри
Бокс14:03
Суркис - о победе Усика: Для нашей страны важен каждый успех
Бокс13:41
"Наконец-то": Чемпион WBC отреагировал на слова Беринчика о готовности драться
Бокс13:34
Хэй: Если бы Фьюри отправил в нокдаун Усика, то рефери остановил бы бой
Европа и мир13:15
Чемпионат мира по хоккею-2024: Швейцария встретится с Канадой и еще три матча игрового дня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK