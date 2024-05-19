"Речь не о переломе": Промоутер Усика сообщил о его состоянии после боя с Фьюри

Представитель украинца прокомментировал то, что абсолютному чемпиону пришлось отправиться в больницу.

Чемпион мира по версиям WBА, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик одержал победу над обладателем титула WBС Тайсоном Фьюри, став абсолютом дивизиона.

После боя украинский боксер сразу не отправился на пресс-конференцию, а поехал в больницу, как сообщалось, с подозрением на перелом челюсти.

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Тем не менее промоутер абсолютного чемпиона Александр Красюк заверил, что эти предположения беспочвенны.

"Надо было провести проверку челюсти. Ничего прямо такого, но процедуру нужно было выполнить. Подозрения на перелом челюсти? Нет, речь не о переломе челюсти. Ничего нового, это старое, у Усика это уже долгое время", - сказал Красюк после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри.

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