Суркис - о победе Усика: Для нашей страны важен каждый успех

Президент Динамо Игорь Суркис поделился мыслями о победе известного болельщика клуба Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

По словам Суркиса, этот триумф является чрезвычайно важным для боевого духа украинского общества.

"Уважаемый Александр. От имени всех динамовцев поздравляю вас с очередной выдающейся победой.

Для нашей страны сейчас важен каждый успех. Вы в очередной раз во весь голос заявили об Украине на весь мир и в очередной раз продемонстрировали свой патриотизм и невероятную жажду победы.

Вы не просто одолели до этого непобедимого соперника, но и посвятили этот успех своей стране и отважным защитникам нашего государства. Сейчас, в наше время, любой успех украинского спорта поднимает дух в нашем обществе.

Ваша воля к победе является настоящим примером для представителей всех видов спорта, в том числе для наших футболистов и тренеров. От всех динамовцев желаю вам казацкого здоровья, неисчерпаемых сил и как можно дольше оставаться на боксерской вершине, прославляя нашу родную Родину на весь мир. А всем нам - скорейшей победы над проклятыми захватчиками и возвращения всех наших защитников и защитниц в родные дома. Слава Украине!» - приводит слова Суркиса пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что на нашем сайте доступен видеообзор исторической победы Александра Усика.

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