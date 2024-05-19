"Незамедлительный": Промоутер Фьюри подтвердил намерения провести реванш с Усиком

Уоррен подчеркнул, что в контракте предусмотрен второй бой, но решать его боксеру.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри, высказался о реванше с абсолютом дивизиона Александром Усиком после поражения в первом бою.

Представитель британца подтвердил, что в контракте предусмотрен пункт о безотлагательном повторном поединке в октябре, но последнее слово будет за его бойцом.

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"Решение за Тайсоном. Что бы он ни решил - это его решение.

Пункт в контракте предусматривает незамедлительный реванш", - приводит слова Уоррена The Athletic.

Ранее сообщалось, что Фьюри поставил под сомнение реванш с Усиком.

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