Боруссия попытается продать своего самого высокооплачиваемого игрока
Никлас Зюле выпал из основного состава.
Дортмундская Боруссия намерена летом продать Никласа Зюле, пишет Sky Sport.
В клубе недовольны формой и отношением защитника, который, к тому же, является самым высокооплачиваемым игроком команды.
Напомним, Зюле присоединился к "шмелям" свободным агентом в 2022 году, подписав контракт на 11 млн евро в год.
Однако в последнее время 28-летний защитник выпал из основного состава, и руководство не намерены держать на лавке игрока с такой зарплатой.
Пока о потенциальном интересе других клубов к Зюле ничего не известно. Защитник оценивается в 22 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Бавария мечтает вернуть своего экс-тренера.
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