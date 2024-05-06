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Боруссия попытается продать своего самого высокооплачиваемого игрока

Никлас Зюле выпал из основного состава.
Сегодня, 09:10
Никлас Зюле / Getty Images
Никлас Зюле / Getty Images

Дортмундская Боруссия намерена летом продать Никласа Зюле, пишет Sky Sport.

В клубе недовольны формой и отношением защитника, который, к тому же, является самым высокооплачиваемым игроком команды.

Напомним, Зюле присоединился к "шмелям" свободным агентом в 2022 году, подписав контракт на 11 млн евро в год.

Однако в последнее время 28-летний защитник выпал из основного состава, и руководство не намерены держать на лавке игрока с такой зарплатой.

Пока о потенциальном интересе других клубов к Зюле ничего не известно. Защитник оценивается в 22 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Бавария мечтает вернуть своего экс-тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Никлас Зюле

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