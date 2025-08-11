iSport.ua
Боруссия потеряла ключевого защитника

Никлас Зюле получил травму.
Сегодня, 18:44       Автор: Андрей Безуглый
Никлас Зюле / Getty Images
Боруссия официально объявила, что Никлас Зюле пропустит старт сезона.

29-летний немец получил травму в товарищеском матче против Ювентуса и пропустит около двух месяцев.

Отметим, что за последние два сезона Зюле пропустил 25 матчей из-за травм.

А в прошлом сезоне игрок провел всего 15 матчей, забив один гол.

Ранее также сообщалось, что лидер Баварии покинул клуб.

