Ван дер Ваарт: Зюле - немецкий Магуайр
Легенда мирового футбола Рафаэль ван дер Ваарт очень жестко прошелся по защите немецкой сборной, особенно много досталось Никласу Зюле.
Это произошло после сенсационного вылета сборной Германии на чемпионате мира в Катаре. Несмотря на то, что в последнем туре подопечные Флика одолели Коста-Рику, команда все равно покинула турнир.
Особенно жестко высказался экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт, назвавший защитника Борусии Никласа Зюле немецким Магуайром.
"У Германии большие проблемы в обороне. А Зюле - вообще не топ-футболист. Это немецкий Магуайр", - цитирует экс-игрока Sport Bild.
Но стоит отметить два момента. Во-первых, на клубном уровне Никлас демонстрирует более стабильную игру, а во-вторых, на уровне сборных Харри Магуйар выглядит почти как защитник топ-уровня. К тому же в сборной Зюле преимущественно играет правого защитника, хотя номинально он центральный.