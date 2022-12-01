Германия не смогла пройти в плей-офф ЧМ несмотря на победу над Коста-Рикой

В рамках третьего тура ЧМ-2022 Коста-Рика в качестве номинальных хозяев встретилась с Германией.

Коллектив Ханси Флика открыл счет в начале поединка благодаря усилиям Сержа Гнабри.

После перерыва однако ситуация заиграла новыми красками. На 58 минуте счет сравнял Ельцин Техеда.

Спустя немногим более 10 минут Коста-Рика и вовсе вышла вперед и выходила в плей-офф, но спустя всего 3 минуты Кай Хаверц сравнял счет.

Потом Хаверц оформил дубль, а затем и отдал голевую на Никласа Фюлькруга. Благодаря этому Германия победила со счетом 2:4.

В то же время пройти в плей-офф "манншафт" не смогли из-за того, что в параллельной встрече Япония взяла верх над Испанией.

Статистика матча 3-го тура ЧМ-2022 Коста-Рика - Германия

Коста-Рика 2-4 Германия

Голы: Техеда, 58, Варгас, 70 - Гнабри, 10, Хаверц, 73, 85, Фюлькруг, 89.

Владение мячем: 30% - 70%

Удары: 8 - 31

Удары в створ: 6 - 11

Фолы: 3 - 8

Атаки: 60 - 160

Коста-Рика: Навас - Фуллер (Беннетт, 74), Дуарте, Востон, Варгас, Овьедо (Контрерас, 90+3) - Агилера (Салас, 46), Борхес, Техеда (Уилсон, 90+3), Кэмпбелл - Венегас (Маттаррита, 74).

Германия: Нойер - Киммих, Зюле (Гинтер, 90+3), Рюдигер, Раум (Гаверц, 66) - Горецка (Клостерманн, 46), Гюндоган (Фюллькруг, 55) - Гнабри, Мусиала, Сане - Мюллер (Гетце, 67).

Предупреждения: Дуарте