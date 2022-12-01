Япония - Испания 2:1 обзор матча и результат игры 01.12.2022

В рамках третьего тура НС-2022 встретились сборные Японии и Испании.

Испания начала игру в своем стиле, но японцы все равно находили шансы создавать опасность у ворот Уная Симона. Тем не менее владение мячом переросло в гол уже на 11 минуте, отметился Альваро Мората.

В начале второго тайма Япония смогла сравнять счет благодаря хорошему удару Рицу Доану на 48 минуте. А уже через две минуты азиатская команда удваивала свое преимущество. Испанцы продолжили контролировать матч, ожидая ошибки соперников, но счет уже не изменился.

Таким образом Япония с 6 очками выходит из первого места, а испанцы занимают вторую строчку.

Статистика матча Япония – Испания 3-го тура ЧМ-2022

Япония 2-1 Испания

Голы: 2 - 1

Владение мячом: 17% – 83%

Удары: 6 - 13

Удары в створ ворот: 3 - 5

Атаки: 51 - 191

Япония: Гонда – Иосида, Танигути, Итакура – ​​Нагатомо (Митома, 46), Морита, Танака (Эндо, 87), Камада (Томиясу, 69) – Кубо (Доан, 46), Ито, Маеда (Асано, 62)

Испания: Унаи Симон – Аспиликуэта (Карвахаль, 46), Родри, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68) — Бускетс, Педри, Гави (Фати, 68) — Ольмо, Мората (Асенсио, 57), Уильямс (Ф. Торрес, 57)

Предупреждения: Итакура, Танигути, Йосида