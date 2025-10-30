Опытный защитник может покинуть Боруссию следующим летом

Защитник Никлас Зюле, который присоединился к Боруссии Дортмунд летом 2022 года, не оправдал ожиданий руководства немецкой команды, и клуб принял решение продать игрока, сообщает Ruhr Nachrichten.

Отмечается, что одной из причин, по которой Боруссия решила расстаться с защитником, являются его постоянные травмы. За период выступления за дортмундскую команду 33-летний немец получил восемь различных травм, а также у него были проблемы с физической формой.

На данный момент контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года, однако руководство дало понять Зюле, что ему следует начинать искать новый клуб.

В этом сезоне Никлас Зюле сыграл семь матчей во всех турнирах за Боруссию Дортмунд, при этом не отметившись результативными действиями.

