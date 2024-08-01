Боруссия Д подписала футболиста сборной Германии

Дортмундская Боруссия официально объявила о подписании футболиста сборной Германии Паскаля Гросса, выступавшего за английский Брайтон.

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Как сообщает клубная пресс-служба "шмелей", клуб и футболист подписали контракт сроком на два года - до конца 2026 года. Стороны могут продлить соглашение еще на один год. Относительно финансовых аспектов соглашения, Сумма трансфера 33-летнего хавбека составила 7 миллионов евро.

Напомним, Гросс выступал за Брайтон с 2017 года. В прошлом сезоне немец провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, отличившись у них 5 голами и 13 ассистами.

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