Манчестер Юнайтед и Челси следят за хавбеком дортмундской Боруссии

Феликс Нмеча может вернуться в АПЛ.

Два английских клуба следят за хавбеком Боруссии Феликсом Нмечей, пишет 90Min.

Издание утверждает, что полузащитник попал в сферу интересов двух английских грандов, также некоторый интерес проявляет Ньюкасл.

Напомним, что 24-летний немец присоединился к Боруссии летом 2023 года за 30 млн евро, перейдя из Вольфсбурга.

При этом Феликс является воспитанником Манчестер Сити, а потому будет иметь статус доморощенного игрока в АПЛ, что также прибавляет ему привлекательности.

В текущем сезоне у игрока два гола и три ассиста в 18 матчах сезона, а Трансфермаркт оценивает его всего в 20 млн евро.

Ранее также сообщалось, что экс-хавбек Ливерпуля может перейти в чемпионат Венгрии.

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