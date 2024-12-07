Скандальный экс-хавбек Ливерпуля может продолжить карьеру в Венгрии

Хавбек Вольфсбурга Наби Кейта может уехать в Венгрию, пишет Sky Sport.

Напомним, что в марте этого года гвинеец отказался ехать с командой на матч после того, как узнал, что не выйдет в стартовом составе.

Клуб отстранил игрока за такое поведение, и с тех пор Кейта не сыграл ни одного матча.

Сейчас в услугах 29-летнего игрока заинтересован Ференцварош, который готов арендовать Наби на один год.

Как утверждает источник, переговоры уже на завершающей стадии и переход может состояться в ближайшие несколько дней.

Ранее также сообщалось, что Аталанта попробует удержать своего лидера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!