Скандальный экс-хавбек Ливерпуля может продолжить карьеру в Венгрии
Ференцварош пытается арендовать Наби Кейта.
Хавбек Вольфсбурга Наби Кейта может уехать в Венгрию, пишет Sky Sport.
Напомним, что в марте этого года гвинеец отказался ехать с командой на матч после того, как узнал, что не выйдет в стартовом составе.
Клуб отстранил игрока за такое поведение, и с тех пор Кейта не сыграл ни одного матча.
Сейчас в услугах 29-летнего игрока заинтересован Ференцварош, который готов арендовать Наби на один год.
Как утверждает источник, переговоры уже на завершающей стадии и переход может состояться в ближайшие несколько дней.
Ранее также сообщалось, что Аталанта попробует удержать своего лидера.
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