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Скандальный экс-хавбек Ливерпуля может продолжить карьеру в Венгрии

Ференцварош пытается арендовать Наби Кейта.
Сегодня, 10:30
Наби Кейта / Getty Images
Наби Кейта / Getty Images

Хавбек Вольфсбурга Наби Кейта может уехать в Венгрию, пишет Sky Sport.

Напомним, что в марте этого года гвинеец отказался ехать с командой на матч после того, как узнал, что не выйдет в стартовом составе.

Клуб отстранил игрока за такое поведение, и с тех пор Кейта не сыграл ни одного матча.

Сейчас в услугах 29-летнего игрока заинтересован Ференцварош, который готов арендовать Наби на один год.

Как утверждает источник, переговоры уже на завершающей стадии и переход может состояться в ближайшие несколько дней.

Ранее также сообщалось, что Аталанта попробует удержать своего лидера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наби Кейта Ференцварош

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