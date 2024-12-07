Аталанта не намерена продавать своего лидера зимой

Аталанта попытается сохранить Адемолу Лукмана в январе, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер цитирует президента клуба Луку Перкасси, заявившего, что у них нет планов на зимнее трансферное окно.

Напомним, что многие европейские клубы интересуются 27-летним Лукманом. Нигерийский форвард который сезон подряд демонстрирует стабильную форму.

В текущем сезоне Лукман провел 17 матчей, в которых отличился десятью голами и семью ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 40 млн евро.

Ранее также именно Лукман помог Аталанте вырвать победу у Милана.

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