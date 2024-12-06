Аталанта - Милан 2:1: обзор матча и результат игры 06.12.2024
В пятницу, 6 декабря, Аталанта принимала на своем поле Милан в рамках 15-го тура итальянской Серии А.
Команда Джан Пьеро Гасперини в дерби Ломбардии сумела продлить свою победную серию в чемпионате уже до девяти поединков, обыграв "россонери" со счетом 2:1.
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Аталанта вышла вперед на 12-й минуте встречи, а помог ей в этом бывший игрок Милана Шарль де Кетеларе - после подачи со штрафного бельгиец головой отправил мяч под правую стойку.
Чтобы отыграться подопечным Паулу Фонсеки потребовалось десять минут. Рафаэль Леау ворвался слева в штрафную и прострелил на набегавшего параллельным курсом Альваро Морату - испанский нападающий в касание пробил точно.
Во втором тайме Аталанта продемонстрировала больше желания выйти победителем из этого противостояния и была вознаграждена под занавес встречи. Майк Меньян справился с парой опасных ударов Адемолы Лукмана, но все же в итоге тот добился своего. На 87-й минуте после подачи с углового нигерийский нападающий головой замкнул дальнюю стойку и вырвал победу для своей команды. "Россонери" же вряд ли могли рассчитывать на что-большее с нулем ударов в створ ворот во второй половине поединка.
Аталанта набрала 34 очка и возглавила турнирную таблицу Серии А. Наполи, занимающий вторую строчку, отстает на два балла и имеет матч в запасе. Милан с 22 пунктами расположился на седьмой позиции.
Статистика матча Аталанта - Милан 15-го тура чемпионата Италии
Аталанта - Милан 2:1
Голы: де Кетеларе, 12, Лукман, 87 - Мората, 22
Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 0.62
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 17 - 6
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 7 - 0
Фолы: 14 - 13
Аталанта: Карнесекки - Джимсити (Коссуну, 76), Хин, Колашинац - Белланова, Эдерсон, де Рон, Руджери - Пашалич (Самарджич, 76) - Де Кетеларе (Ретеги, 77), Лукман (Брешианини, 89).
Милан: Меньян - Роял, Габбия, Тиав, Эрнандес - Фофана, Рейндерс - Муса, Пулишич (Лофтус-Чик, 38), Леау - Мората (Абрагам, 79).
Предупреждения: Де Кетеларе, Белланова.
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