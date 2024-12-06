Аталанта - Милан 2:1: обзор матча и результат игры 06.12.2024

Бергамаски выиграли девятый подряд матч в чемпионате и поднялись на вершину турнирной таблицы.

В пятницу, 6 декабря, Аталанта принимала на своем поле Милан в рамках 15-го тура итальянской Серии А.

Команда Джан Пьеро Гасперини в дерби Ломбардии сумела продлить свою победную серию в чемпионате уже до девяти поединков, обыграв "россонери" со счетом 2:1.

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Аталанта вышла вперед на 12-й минуте встречи, а помог ей в этом бывший игрок Милана Шарль де Кетеларе - после подачи со штрафного бельгиец головой отправил мяч под правую стойку.

Источник: Getty Images

Чтобы отыграться подопечным Паулу Фонсеки потребовалось десять минут. Рафаэль Леау ворвался слева в штрафную и прострелил на набегавшего параллельным курсом Альваро Морату - испанский нападающий в касание пробил точно.

Источник: Getty Images

Во втором тайме Аталанта продемонстрировала больше желания выйти победителем из этого противостояния и была вознаграждена под занавес встречи. Майк Меньян справился с парой опасных ударов Адемолы Лукмана, но все же в итоге тот добился своего. На 87-й минуте после подачи с углового нигерийский нападающий головой замкнул дальнюю стойку и вырвал победу для своей команды. "Россонери" же вряд ли могли рассчитывать на что-большее с нулем ударов в створ ворот во второй половине поединка.

Источник: Getty Images

Аталанта набрала 34 очка и возглавила турнирную таблицу Серии А. Наполи, занимающий вторую строчку, отстает на два балла и имеет матч в запасе. Милан с 22 пунктами расположился на седьмой позиции.

Статистика матча Аталанта - Милан 15-го тура чемпионата Италии

Аталанта - Милан 2:1

Голы: де Кетеларе, 12, Лукман, 87 - Мората, 22

Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 0.62

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 17 - 6

Удары в створ: 8 - 2

Угловые: 7 - 0

Фолы: 14 - 13

Аталанта: Карнесекки - Джимсити (Коссуну, 76), Хин, Колашинац - Белланова, Эдерсон, де Рон, Руджери - Пашалич (Самарджич, 76) - Де Кетеларе (Ретеги, 77), Лукман (Брешианини, 89).

Милан: Меньян - Роял, Габбия, Тиав, Эрнандес - Фофана, Рейндерс - Муса, Пулишич (Лофтус-Чик, 38), Леау - Мората (Абрагам, 79).

Предупреждения: Де Кетеларе, Белланова.

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