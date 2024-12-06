Интер - Парма 3:1: обзор матча и результат игры 06.12.2024
В пятницу, 6 декабря, миланский Интер открыл 15-й тур итальянской Серии А домашним матчем с Пармой.
Подопечные Симоне Индзаги справились с середняком национального первенства, одержав победу со счетом 3:1.
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Интеру удалось повести в матче в конце первого тайма, когда отличился Федерико Димарко с передачи Генриха Мхитаряна. Вскоре после начала второй половины встречи преимущество миланской команды удвоил Николо Барелла, а Мхитарян записал на свой счет второй ассист. На 67-й минуте Маркус Тюрам довел результат до разгромного.
Под конец поединка Парма сократила отставание благодаря автоголу Маттео Дармиана на 81-й минуте. Уже через несколько минут "нерадзурри" могли рассчитывать на пенальти, но решение о назначении одиннадцатиметрового удара было отменено после консультации с VAR.
Интер набрал 31 балл и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Парма с 15 очками расположилась на 12-й позиции.
Статистика матча Интер - Парма 15-го тура чемпионата Италии
Интер - Парма 3:1
Голы: Димарко, 40, Барелла, 56, Тюрам, 67 - Дармиан, 81 (аг)
Ожидаемые голы (xG): 2.31 - 0.34
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 18 - 5
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 10 - 1
Фолы: 8 - 3
Интер: Зоммер - Биссек (Паласиос, 90+3), де Врей, Бастони (Дармиан, 76) - Думфрис, Барелла, Чалханоглу (Асллани, 71), Мхитарян, Димарко (Корреа, 71) - Тюрам (Бьюкенен, 71), Мартинес.
Парма: Судзуки - Эйно, Дельпрато, Балог (Леони, 12), Валери (Валенти, 75) - Кейта (Алмквист, 60), Зом - Ман, Канчельери (Хаж Мохамед, 75), Михейле - Бонни (Эрнани, 60).
Предупреждения: Биссек - Кейта.
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