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Интер - Парма 3:1: обзор матча и результат игры 06.12.2024

Забивали в матче только "нерадзурри", но автогол не помешал им выиграть.
Сегодня, 21:31
Интер обыграл Парму / Getty Images
Интер обыграл Парму / Getty Images

В пятницу, 6 декабря, миланский Интер открыл 15-й тур итальянской Серии А домашним матчем с Пармой.

Подопечные Симоне Индзаги справились с середняком национального первенства, одержав победу со счетом 3:1.

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Интеру удалось повести в матче в конце первого тайма, когда отличился Федерико Димарко с передачи Генриха Мхитаряна. Вскоре после начала второй половины встречи преимущество миланской команды удвоил Николо Барелла, а Мхитарян записал на свой счет второй ассист. На 67-й минуте Маркус Тюрам довел результат до разгромного.

Источник: Getty Images

Под конец поединка Парма сократила отставание благодаря автоголу Маттео Дармиана на 81-й минуте. Уже через несколько минут "нерадзурри" могли рассчитывать на пенальти, но решение о назначении одиннадцатиметрового удара было отменено после консультации с VAR.

Интер набрал 31 балл и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Парма с 15 очками расположилась на 12-й позиции.

Статистика матча Интер - Парма 15-го тура чемпионата Италии

Интер - Парма 3:1

Голы: Димарко, 40, Барелла, 56, Тюрам, 67 - Дармиан, 81 (аг)

Ожидаемые голы (xG): 2.31 - 0.34
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 18 - 5
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 10 - 1
Фолы: 8 - 3

Интер: Зоммер - Биссек (Паласиос, 90+3), де Врей, Бастони (Дармиан, 76) - Думфрис, Барелла, Чалханоглу (Асллани, 71), Мхитарян, Димарко (Корреа, 71) - Тюрам (Бьюкенен, 71), Мартинес.

Парма: Судзуки - Эйно, Дельпрато, Балог (Леони, 12), Валери (Валенти, 75) - Кейта (Алмквист, 60), Зом - Ман, Канчельери (Хаж Мохамед, 75), Михейле - Бонни (Эрнани, 60).

Предупреждения: Биссек - Кейта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Италии Парма Серия А Интер Милан

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